Josep Martinez può sperare nella conferma domani a Bologna dopo la notte amara di San Siro col Brugge. La decisione finale non è ancora arrivata, ma secondo la Gazzetta dello Sport la sensazione è che il cambio della guardia tra i pali nerazzurri possa concretizzarsi mercoledì sera nel terzo turno di Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk: sarà contro gli arancioneri che Ivan Provedel potrà fare il suo fatidico debutto in gare ufficiali con la maglia dell'Inter, per poi fare il bis quattro giorni dopo nel lunch match contro la Fiorentina.

Per il futuro, non è da escludere che i due si alternino tra campionato e coppe. Ma la logica di Cristian Chivu risponde al tentativo di preservare il fresco nazionale spagnolo, che la società e l’allenatore hanno promosso titolare in estate pur sapendo dei rischi che si potevano correre nel breve periodo: soltanto se lo spagnolo ammettesse di essere poco sereno, uscirebbe di squadra già a Bologna; ma l'ipotesi al momento appare lontana.