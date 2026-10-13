Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Questo il responso ddegli esami a cui si è sottoposto ieri Matteo Gabbia, infortunatosi nel primo tempo di Sassuolo-Milan domenica scorsa. Una tegola non da poco per il difensore rossonero, che già tra agossto e settembre aveva sofferto problemi alla caviglia. In attesa di un consulto più approfondito e della decisione se operarsi oppure optare per una terapia conservativa, la certezza è che il centrale non tornerà in campo prima del 2027, mettendo in difficoltà Ruben Amorim che già deve fare a meno di Alexis Saelemaekers, operato alla caviglia.