Tanto apprezzato nelle dichiarazioni ufficiali in questi ultimi due anni, il format della Coppa Italia sembra però destinato a essere accantonato in futuro. La Lega Serie A, infatti, è al lavoro per cambiare il format della competizione. Come sottolineato in una nota ufficiale, i club si sono ritrovati questa mattina in assemblea per discutere diversi argomenti all’ordine del giorno, tra cui anche il prossimo bando dei diritti tv della coppa nazionale in vista dell'apertura del nuovo ciclo. La Lega Calcio, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sta lavorando nella direzione di un ampliamento della competizione a cominciare dalla stagione 2027/28.

Nel dettaglio, tra le ipotesi ci sono l’allargamento della Coppa Italia a un maggior numero di club di Serie C e un cambio format specialmente nella fase iniziale della competizione, che potrebbe tradursi nella disputa di una fase a gironi come avveniva soprattutto negli anni '80, modello poi riproposto a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Un’altra novità dovrebbe riguardare la durata del ciclo di diritti televisivi: si va verso la conferma di un bando della durata di cinque anni, come già accaduto per i diritti tv della Serie A nel ciclo 2024-2029. Il nuovo bando dovrebbe così coprire le stagioni che andranno dal 2027/28 al 2031/32.