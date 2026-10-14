Il Venezia ha annunciato di aver affidato ufficialmente la panchina a Davide Nicola, che si è legato al club lagunare fino al termine della stagione 2027/28. L'ex tecnico della Cremonese sostituisce Giovanni Stroppa, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta di Bergamo, la sesta in sei giornate di Serie A. “Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti - ha commentato Nicola dopo la firma -. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”.