A soli sette giorni dal capitombolo col Brugge che ha decisamente complicato l'ambizione di arrivare nelle prime otto di Champions League, l'Inter è chiamata al riscatto obbligato nel secondo match interno consecutivo che vedrà i nerazzurri opposti agli ucraini dello Shakhtar Donetsk. La UEFA ha reso noti quelli che saranno gli orari delle attività della vigilia delle due squadre, ecco il dettaglio:

ALLENAMENTI APERTI AI MEDIA (15 minuti)

Inter - ore 11:00 - Centro sportivo di Appiano Gentile

Shakhtar Donetsk - ore 18:00 - Stadio San Siro

CONFERENZE STAMPA

Inter - ore 14:30 - Centro sportivo di Appiano Gentile

Shakhtar Donetsk - ore 17:30 - Stadio San Siro