Da una sconfitta, crudele per le modalità, si possono ricavare anche indicazioni positive. E' quello che ha fatto intendere Gian Piero Gasperini, ripensando nella conferenza stampa odierna al beffardo ko subito dalla Roma per mano del Real Madrid mercoledì scorso: "Se abbiamo capito la nostra forza? Sì, però senza parlare di scudetto o di traguardi perché altrimenti diventa più complicato - le parole di Gasp -. Questa è una squadra che ha valore e lo sta dimostrando da mesi per i risultati ottenuti, che non sono casuali. Ultimamente abbiamo dovuto giocare contro Inter, Como e Real Madrid, in tutte queste partite abbiamo dimostrato il nostro valore, anche al cospetto ad avversari così importanti. Poi, nell'arco di una partita, si possono creare delle situazioni particolari oppure possono esserci delle defezioni. A volte arrivi a certe partite con la squadra al completo, altre volte con alcune assenze, altre ancora succede qualcosa di imprevisto, come l'espulsione di Malen. Magari puoi pensare che venga espulso un difensore, ma che venga espulso Malen è veramente difficile da immaginare. Questo fa parte delle gare. Però noi usciamo da queste tre partite comunque rafforzati nell'idea che, se non succedono cose particolari, possiamo giocarcela con queste squadre".