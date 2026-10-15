Complici le due sconfitte incassate nelle prime due sfide della League Phase di Chanpions per mano di Real Madrid e Bruges, sono praticamente nulle le chance dell'Inter di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione senza passare dai playoff. Secondo il Supercomputer di Opta, la squadra di Cristian Chivu ha lo 0,01% di possibilità di entrare nelle prime 8. Più facile che i nerazzurri stacchino il pass nella fase knockout (65,22%), con questa proiezione: 17esimo posto nel maxi-girone con 10,46 di expected points nelle prossime sei sfide con Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda, Borussia, Liverpool e Slovan Bratislava. Basse le probabilità di entrare nelle prime 16: 8%.

Va peggio alle altre italiane in gara: stando a questo modello previsionale, Como e Roma chiuderebbero la prima parte del torneo rispettivamente al 20esimo e 21esimo posto, con chance inferiori ai nerazzurri di accedere al turno successivo (6,50% e 4,81%), mentre per trovare il Napoli in classifica occorre scendere fino alla 30esima piazza.