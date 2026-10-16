Sono 26 i giocatori convocati da Raffaele Palladino per Bologna-Inter, gara in programma domani al Dall'Ara, con fischio d'inizio alle ore 18. In lista, ovviamente, non c'è Riccardo Orsolini, ai box dopo aver accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra che lo terrà lontano dai campi per tre settimane. Recuperati Samuel Mbangula, Arthur Theate e Jens Odgaard. L'elenco completo: 

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 14:33
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.