L'ex attaccante dello Shakhtar Donetsk Andriy Vorobey, parlando ai microfoni del sito Sport.ua ha commentato la vittoria degli uomini di Arda Turan contro l'AEK Atene presentato quello che sarà il prossimo impegno di Champions League della squadra ucraina mercoledì contro l'Inter.

Sei soddisfatto del risultato di mercoledì?

"Certo, sono soddisfatto. Lo Shakhtar era contento del risultato prima di tutto. Il risultato è la cosa più importante. Mi aspettavo che sarebbe stato più facile giocare contro l'AEK. Ma, come dimostrano le partite, probabilmente non ci sono avversari facili in Champions League in questo momento, contro cui ci si può rilassare. Quindi, in ogni partita bisogna segnare e correre. In ogni partita bisogna giocare al massimo! Lo Shakhtar ha mostrato un calcio di alta qualità e di buon livello a Londra. E la cosa più importante è che ci sia un risultato. La vittoria contro l'AEK è merito dello Shakhtar. Non penso che l'AEK sia una squadra debole. L'AEK è un'ottima squadra con ottimi giocatori. Grazie a Dio lo Shakhtar ha vinto e ha conquistato tre punti".

Arda Turan ha vinto in Champions League per la prima volta da allenatore. Un livello tecnico elevato per lo specialista turco?

"Sì, questa è la prima vittoria di Arda Turan in Champions League da allenatore. Ovviamente, voglio congratularmi anche con lui. Dopotutto, abbiamo visto le sue emozioni quando è stato segnato il terzo gol contro l'AEK. Una persona vive per il calcio".

Sei soddisfatto della posizione dello Shakhtar in Champions League? La squadra di Donetsk è attualmente all'undicesimo posto con 4 punti. Il Bayern è al decimo posto, anch'esso con 4 punti.

"Certo, è un buon risultato. Molti top club hanno zero punti. Ad esempio, l'Inter ha questo punteggio. Quindi, ovviamente, i risultati dello Shakhtar sono soddisfacenti. Ma ci aspettano partite importanti contro Real Madrid, Inter, Lipsia e Sporting. Sono avversari molto forti. È positivo che lo Shakhtar abbia conquistato tre punti nella partita contro l'AEK. E dobbiamo fare punti anche nelle prossime partite".

La prossima partita dello Shakhtar sarà contro l'Inter a Milano. Quali sono le possibilità di ottenere un risultato positivo in questa partita?

"Le possibilità ci sono sempre. Ma sarà molto difficile. Questa è l'Inter! I milanesi hanno grandi giocatori e un'ottima squadra. Sì, i nerazzurri hanno avuto delle partite difficili. Prima hanno perso contro il Real Madrid. E ora la squadra italiana ha perso contro il Club Brugge. Possiamo trarre delle conclusioni dall'esempio del club belga. Anche lo Shakhtar può giocare così. È nelle loro possibilità! L'Inter è un top club, ma è possibile giocare contro di loro. In questa partita in Italia, dovremo sfruttare i nostri punti di forza".