Benjamin Pavard è stato l'ultimo a unirsi alla festa dell'Humanitas, dove i giocatori solitamente sfilano per conoscere le tempistiche della loro assenza dai campi di gioco. Prima di lui, il giorno prima, era toccato a Lautaro Martinez mentre nelle settimane precedenti, tra coloro ancora fermi ai box, nella lista della clinica erano stati inseriti i nomi di John Stones e Curtis Jones. Insomma, per la trasferta di Bologna di domani l'Inter risparmierà idealmente quattro biglietti di treno.

Reparto al limite

Il francese molto probabilmente avrebbe giocato titolare domani, viste le condizioni non eccelse di Manuel Akaji, con Yann Bisseck novamente dirottato al centro come contro il Parma. Situazione scomoda a cui si aggiunge il non perfetto stato fisico di Carlos Augusto. Insomma, al di là dei numeri che stanno scatenando un putiferio, il reparto difensivo non gode di ottima salute e ha i giocatori contati. Sarebbe stato il contesto perfetto per rispolverare un giocatore che per sei anni, con la pioggia, il sole, la neve o il vento, si è sempre fatto trovare pronto a mettere una toppa dove serviva: Matteo Darmian.

Ironia della sorte

E domani il classe '89 ci sarà, pronto a dare una mano ai propri compagni, che sia partendo dalla panchina o da titolare. Ma lo farà per Raffaele Palladino e il Bologna, per cui ha firmato nella settimana che condiceva alla trasferta, vittoriosa, di Lecce. In cui Darmian ha dimostrato di essere ancora assolutamente affidabile. Nessun rimpianto, nessun rimorso (per chi sta guardando 'Nord Sud Ovest Est' su Sky), però c'è una profonda ironia della sorte dietro questo impegno in calendario: l'Inter andrà a sfidare un vecchio amico, fedelissimo della maglia nerazzurra, in un giorno in cui magari ne avrebbe avuto bisogno. E, guardando alle cartelle cliniche, anche nelle partite successive.