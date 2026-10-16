In vista della partita contro l'Inter Women, il tecnico del Parma Stefano Sottili ha dettato la ricetta per affrontare le nerazzurre in un'intervista ai canali ufficiali gialloblu: "Non dobbiamo mollare mai ed essere sempre in partita. È innegabile che l’Inter, insieme alla Roma e credo anche alla Juventus, sia tra le candidate per lo Scudetto; è partita benissimo anche in Champions League, ha un grande organico, forte in ogni reparto ed ha molte alternative, ed è allenata benissimo. Io vorrei che la squadra facesse quanto ho detto prima, dare tutto in campo e restare in partita per i 90 minuti. Poi se le avversarie saranno state più brave faremo i complimenti e dare la mano. Accettiamo che possiamo vincere o perdere una partita, ma una cosa che non posso accettare è di mollare una partita. Non possiamo mai mollare”.