Tornando a Madrid, dopo l'ultima trasferta di Champions League, José Mourinho si è portato a casa tre punti d'oro, al culmine di una folle rimonta del Real sulla Roma, ma soprattutto l'amore di un intero popolo che gli ha dimostrato tutto il suo affetto durante la partita dell'Olimpico, con cori e striscioni dedicati, Testimonianze d'amore che lo Special One custodirà gelosamente nel suo cuore: "Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi", ha scritto il tecnico portoghese su Instagram, ripensando ai momenti vissuto nello stadio che è stato casa sua dal 2021 al 2024.