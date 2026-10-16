Con Benjamin Pavard e Lautaro Martinez fuori causa, Cristian Chivu attinge dalla rosa dell'Under 23 per completare l'organico dei convocati per la trasferta di Bologna. Al gruppo nerazzurro sono infatti aggregati anche il difensore Leonardo Bovio, che tanto bene aveva impressionato durante le amichevoli estive, e l'attaccante Mattia Mosconi, reduce dal gol messo a segno nel recupero della partita di Serie C vinta per 4-0 contro il Giugliano.