La prima italiana a vincere in questo turno di calcio europeo è il Milan, che vince in modo netto in Austria, piegando la resistenza del Salisburgo con un poker incontrastato. A decidere le sorti dell'incontro è stato un vero e proprio show di Cissé, che nel primo tempo ne fa due, e nella ripresa si prende la scena con una tripletta mozzafiato. Nel finale gli austriaci sbagliano clamorosamente una fase d'impostazione e regalano il poker, firmato da Goncalo Ramos.