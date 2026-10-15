La prima italiana a vincere in questo turno di calcio europeo è il Milan, che vince in modo netto in Austria, piegando la resistenza del Salisburgo con un poker incontrastato. A decidere le sorti dell'incontro è stato un vero e proprio show di Cissé, che nel primo tempo ne fa due, e nella ripresa si prende la scena con una tripletta mozzafiato. Nel finale gli austriaci sbagliano clamorosamente una fase d'impostazione e regalano il poker, firmato da Goncalo Ramos.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 21:11
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione