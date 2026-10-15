In queste ore non si parla d'altro. Il Qatar ha messo nel mirino le quote di Oaktree? Per il momento i contatti sono stati esplorativi e Corriere.it evidenzia che non è detto che questi dialoghi possano portare a una trattativa concreta. Hbj, secondo il sito del quotidiano, è un habitué a Milano, dove vive una parte della sua famiglia. Al Mirqab gestisce una rete di alberghi di lusso tra Stati Uniti e Francia, concentrandosi in modo prevalente sugli immobili. Forbes ritiene il valore dell'Inter intorno al miliardo e mezzo. La costruzione del nuovo stadio potrebbe spingere lo sceicco a fare passi avanti in una trattativa che, al momento, non c'è ancora.