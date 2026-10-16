Proseguire la propria marcia in campionato per cancellare lo scivolone rimediato in Champions League contro il Club Brugge. Così l’Inter arriva alla trasferta su un campo che negli ultimi tempi si è sempre rivelato insidioso, come quello del Bologna: negli ultimi cinque confronti al Dall’Ara, infatti, i nerazzurri sono usciti vincitori solo una volta.
Ad ogni modo, il pronostico dei betting analyst di Snai e William Hill sorride agli uomini di Cristian Chivu, proposti tra quota 1,62 e 1,63 per i tre punti, mentre si sale tra 5,40 e 5,50 per il successo degli uomini di Raffaele Palladino, reduci dal successo contro il Lecce nella prima partita con il nuovo tecnico in panchina. Tra gli altri mercati, il Goal, a 1,65, è in netto vantaggio sul No Goal, a 2,10, così come l’Over, a 1,57, prevale sull’Under, a 2,25.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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