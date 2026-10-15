Alla Juventus esplode il caso Conceicao. L'attaccante portoghese è stato sostituito contro il Celta Vigo e, uscendo dal campo, ha litigato con lo staff di Luciano Spalletti, preso a pugni la panchina prima di fare ritorno negli spogliatoi. Ne ha parlato proprio il tecnico bianconero dopo il 2-1 al Celta Vigo: "Conceicao? Gli conviene essere arrabbiato con se stesso per la prestazione. È scivoltato tre volte all'inizio, è uscito al 70esimo c'è un'altra partita tra tre giorni. Se ha fatto qualcosa ci spiegherà cosa dobbiamo dargli", ha concluso a Sky Sport.