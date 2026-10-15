Dopo la sconfitta contro il Club Brugge è esploso il malumore nel tifo nerazzurro, negativamente sorpreso dalla prestazione di una squadra che finora non sembrava potesse cadere in questo modo e dalla sua situazione complicata nel percorso di Champions League. A fare da pompiere, contro quello che definisce il 'fuoco amico', è Gianfelice Facchetti, che su Instagram cita Giovanni Arpino per richiamare i sostenitori della Beneamata al contegno:

"C'e' una cosa insopportabile, è l'onda lunga dei mugugni del tifo che accompagna ogni sconfitta (rare in questi anni per noi) unita a critiche di ogni misura di fini analisti (che fino al giorno prima suonavano la fanfara). Se il buonumore e il rumore dei 'nemici' sono cosa normale, il fuoco amico no. Il giorno di Inter-Bruges sono andato al funerale di un amico, interista matto. Tra le cose che sua madre ha risposto a chi cercava di consolarla, è volato lì un 'Forza Inter'! Ecco cos'è l'Inter, sole all'improvviso, carezza in una sera storta, ossigeno tra i giorni di un mondo che inciampa dappertutto tra un gol sbagliato e un'uscita illogica del portiere. Avete mai visto una partita della Beneamata da un letto di ospedale? L'esempio più potente di interismo io l'ho visto lì".



"Tutta in questi 90 minuti la vita, purche' cada la memoria, purche' si fermi la storia, il dolore al polmone, al naso, al collo forato. E' la partita - ancora- che li salva, e sono straziati ma felici perché gli unici ad averlo ai piedi del letto il televisore, compagno morboso di un presente che è tutto il futuro rimasto. Nella notte i campanelli dell'urgenza suoneranno a lungo, piangeranno le lenzuola, squittiranno scarpe di gomma, ma l'Inter ha vinto e qualcuno si consola".

Giovanni Arpino