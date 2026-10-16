Oleksandr Kucher, ex difensore dello Shakhtar Donetsk, non vuole fare troppi voli pindarici in merito alla partita di mercoledì contro l'Inter a San Siro: "L'Inter probabilmente si preparerà molto seriamente per questa partita. Non sarà facile a San Siro. Non so perché abbiano perso le ultime due partite, ma non possiamo rilassarci neanche noi. Dobbiamo prepararci per questa partita e cercare anche di fare punti", ha dichiarato al giornale ucraino NV.

Cosa bisogna migliorare in vista della partita contro l'Inter?

"Non possiamo permetterci di commettere errori del genere e subire gol come abbiamo fatto contro l'AEK, perché anche l'Inter ha attaccanti molto forti. Sarà molto difficile contro di loro".