Un sondaggio, non una trattativa. Di questo si tratta, secondo Tuttosport, che torna sulle indiscrezioni uscite ieri dal Messaggero e riguardanti l'interesse di un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani per le quote nerazzurre. Contatti esplorativi con Oaktree, da cui arriva un "no comment" e che non hanno trovato conferme riguardo a sviluppi concreti per una cessione della minoranza del club.

"È questa l’ipotesi: non è in discussione, almeno per il momento - vendere i propri asset dopo averne aumentato il valore, prima o poi, è nella natura di qualsiasi fondo - il passaggio di mano del club. Il fondo è soddisfatto dell’andamento dell’investimento e non ha urgenza di vendere, tanto più che il valore è destinato a crescere in misura proporzionale ai passi avanti sul futuro stadio di Milano. L’eventuale apertura a un partner, però, è nell’ordine delle cose: cedere una quota consentirebbe di incassare subito, conservare la maggioranza e soprattutto fissare, attraverso il prezzo pagato da un investitore esterno, una valutazione concreta della società".

Ma a quanto ammonta il valore della società nerazzurra? "Forbes la colloca attorno a 1,5 miliardi di euro, Football Benchmark arriva a 2,1. In mezzo, una forchetta di 1,8-2 miliardi per il valore d’impresa appare plausibile. Applicando al fatturato un multiplo indicativo di 3,5-3,9 volte si ottiene proprio una valutazione nell’ordine di 1,8-2 miliardi. Tutte valutazioni che entrerebbero comunque anche in un’eventuale trattativa per la cessione di una quota di minoranza, se e quando partirà. Insieme a San Siro".