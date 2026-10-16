Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, Cristian Chivu è tornato a parlare della sconfitta pesante rimediata in Champions League contro il Club Brugge nell'ultimo turno.

"Noi accettiamo le nostre responsabilità. Negli ultimi 30' con il Bruges qualcosa non ha funzionato, ma non dobbiamo perdere di vista le cose buone fatte in un'ora di gioco fino al 2-1. Abbiamo creato tanto, entrando nel secondo tempo col piglio giusto creando due grandi chance. Poi è crollato il castello dopo il secondo gol. Dobbiamo analizzare due gare in una. Dobbiamo reagire e trovare energie il prima possibile perché non dobbiamo piangerci addosso ma reagire", l'analisi del mister.

Chivu si prende le sue responsabiità. "Lo switch deve partire da me, sono io il primo responsabile. Dobbiamo trovare il pensiero comune prendendoci tutte le responsabilità. Il gruppo è composto da giocatori meravigliosi, dobbiamo solo trovare unità, dobbiamo riconnetterci ai momenti della partita senza farci abbattere dalle avversità", le sue parole.

Il tecnico predica calma. "Non dobbiamo fare drammi, anche se fa male viste le aspettative alte. Potevamo vincere, e lo dico con rispetto dell'avversario. Sono stati organizzati, ci hanno messo in difficoltà quando dal punto di vista mentale siamo calati. Abbiamo perso le certezze e fatto confusione. Abbiamo reagito di pancia e di orgoglio anziché mantenere quell'organizzazione che avevamo preparato. Ci sta perché anche noi siamo consapevoli della nostra forza. La prendiamo come un episodio, non bisogna fare drammi anche se questo ko crea tanto rumore. Noi manteniamo certi principi. Dobbiamo avere un pensiero comune, riconnetterci. Dobbiamo crescere e maturare nella fase difensiva. tutti gli undici giocatori devono essere sulla stessa lunghezza d'onda".