Il Newcastle United potrebbe tentare un altro affare con il Benfica a gennaio, per il terzino destro diciottenne Daniel Banjaqui. Il Manchester United, però, potrebbe mandare a monte i piani dei Magpies. Questo perché è solo l'ultima società che si è unita alla lista di quelle che hanno messo gli occhi sul difensore, il quale continua a impressionare con la maglia della squadra portoghese. Banjaqui è considerato una delle promesse più brillanti del Benfica, nonostante non sia ancora riuscito a imporsi definitivamente in prima squadra. Ha esordito la scorsa stagione con tre presenze in prima squadra per un totale di 155 minuti. In questa stagione ha mantenuto lo stesso numero di presenze, ma è salito a 261. L'ultima di queste risale alla vittoria contro il Milan in Europa League il mese scorso, in cui ha giocato per 90 minuti. Durante la pausa, si è distinto anche con la Nazionale portoghese Under 21, segnando un gol nella partita contro la Repubblica Ceca.

Concorrenza in aumento

Di conseguenza, la lista dei suoi pretendenti si sta allungando, come riportato da O Jogo, e cresce di giorno in giorno. Newcastle e Manchester United sono tra i quattro club che stanno prendendo l'iniziativa sulla questione e hanno già 'raccolto informazioni' riguardo a un possibile accordo. Le due inglesi sarebbero in prima fila insieme a Barcellona e Inter. I nerazzurri, in particolare, hanno potuto ammirarlo all'opera contro la Primavera la scorsa stagione in Youth League.

Costi già alti

Il Benfica sarebbe disposto a trattare per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, sebbene non sia ancora stata fissata una cifra precisa. La crescita del giovane avrà un ruolo determinante in questa decisione. Al Benfica credono che continuerà a crescere rapidamente sotto la guida di Marco Silva. Di conseguenza, anche il suo valore di mercato aumenterà. Questo potrebbe portare il club a chiedere oltre 50 milioni di euro per la sua cessione. Il giovane è legato a un contratto fino al 2031, firmato ad aprile. Tale contratto include già una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Pertanto, non c'è né bisogno né desiderio di venderlo a prezzo al ribasso.