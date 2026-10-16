Una giornata speciale all’Allianz Cloud: mentre i migliori giocatori del mondo erano impegnati negli ottavi di finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1, sugli spalti è arrivato il calciatore dell’Inter Manuel Akanji. Il centrale nerazzurro ha seguito con grande attenzione il match dei numeri uno al mondo Agustin Tapia e Arturo Coello. Ma un momento molto speciale è arrivato al termine della sfida, quando lo svizzero ha incontrato le due stelle. Prima ha stretto la mano all’argentino Tapia, poi ha abbracciato Coello, che lo ha subito ‘interrogato’ sulla sua passione: “Sono felicissimo che tu sia venuto a vederci, è veramente un piacere averti qui con noi e a questo punto te lo chiedo subito: tu giochi a padel?”, gli ha detto sorridendo lo spagnolo. La risposta dello svizzero è stata chiara: “Sì, amo questo sport. Anche il mio compagno di squadra Nicolò Barella è un grande appassionato, ma forse me la cavo meglio con i piedi..”, risate dei due, poi il tema della conversazione si è spostato sulle capacità calcistiche di Coello: “Ho giocato quando avevo 10 anni. Mi piaceva molto ma non ero così forte, poi è arrivato il padel che adesso è la mia vita”. Akanji ha annuito convinto: “E non mi pare male come scelta…”.

Risate, scambio della maglia e un augurio dell’interista per il proseguio del torneo. Poco dopo “I have a gift for you”, ha detto Coello sfoggiando un inglese perfetto, “Me too” ha ribattuto Manuel Akanji: il difensore gli ha regalato la maglietta dell’Inter in cambio della ‘camiseta’ dello spagnolo. Poi, l’interista si è informato sulla possibilità di essere di nuovo all’Allianz Cloud per la finale di domenica, considerando che l’Inter giocherà sabato a Bologna.

Il suo amore per questo sport non è una novità: in passato lo ha incluso tra i suoi passatempi preferiti. “Mi piace guardare il padel e giocare quando posso e poi seguo il tennis, il basket e la Formula 1” ha dichiarato di recente. Lo svizzero non è stato l’unico giocatore nerazzurro ad arrivare all’Allianz Cloud questa settimana: lunedì pomeriggio Barella aveva assistito al match dell’amico Fabian Oviedo e dell’interista Marco Cassetta.