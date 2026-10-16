Nell'inatteso e rocambolesco k.o. contro il Club Brugge, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Andy Diouf migliore in campo contro i belgi. Al secondo posto ecco Lautaro Martinez, mentre chiude il podio Ange Bonny. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 5.79%

Bisseck 0.35%

Akanji 0.35%

Bastoni 0.58%

Diouf 41.32%

Barella 0.58%

Calhanoglu 0.23%

Zielinski 0.69%

Dimarco 0.58%

Lautaro 23.84%

Thuram 3.70%

Sucic 0.81%

Esposito 0.93%

Spence 0.23%

Bonny 14.93%

Stankovic 5.09%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 8 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.

DIOUF 14 PT.

BARELLA 10 PT.

CARLOS AUGUSTO 7 PT.

ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BISSECK 4 PT.

THURAM E CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 2 PT.

BONNY, MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.