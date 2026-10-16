Nell'inatteso e rocambolesco k.o. contro il Club Brugge, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Andy Diouf migliore in campo contro i belgi. Al secondo posto ecco Lautaro Martinez, mentre chiude il podio Ange Bonny. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 5.79%
Bisseck 0.35%
Akanji 0.35%
Bastoni 0.58%
Diouf 41.32%
Barella 0.58%
Calhanoglu 0.23%
Zielinski 0.69%
Dimarco 0.58%
Lautaro 23.84%
Thuram 3.70%
Sucic 0.81%
Esposito 0.93%
Spence 0.23%
Bonny 14.93%
Stankovic 5.09%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 8 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.
DIOUF 14 PT.
BARELLA 10 PT.
CARLOS AUGUSTO 7 PT.
ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BISSECK 4 PT.
THURAM E CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 2 PT.
BONNY, MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 14:47
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.