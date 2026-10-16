Cristian Chivu deve fare i conti con un altro infortunio, il secondo nel giro di poche ore dopo quello pesante di Lautaro Martinez: ai box, infatti, ci finisce anche Benjamin Pavard. Il difensore francese, che si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ha accusato un risentimento agli adduttori della coscia destra, un problema che lo esclude certamente dalla trasferta di Bologna di domani.

L'infermeria nerazzurra, oltre all'ex Marsiglia e al Toro, al momento 'ospita' anche Curtis Jones e John Stones.