Cristian Chivu deve fare i conti con un altro infortunio, il secondo nel giro di poche ore dopo quello pesante di Lautaro Martinez: ai box, infatti, ci finisce anche Benjamin Pavard. Il difensore francese, che si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ha accusato un risentimento agli adduttori della coscia destra, un problema che lo esclude certamente dalla trasferta di Bologna di domani. 

L'infermeria nerazzurra, oltre all'ex Marsiglia e al Toro, al momento 'ospita' anche Curtis Jones e John Stones. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 15:08
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.