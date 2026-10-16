Ivan Zazzaroni intervista per il suo podcast 'Tutto in Piazza' il bomber della Roma Donyell Malen. Stuzzicandolo in particolare sul confronto tra goleador col capitano dell'Inter Lautaro Martinez, di fronte al quale il neerlandese non si tira decisamente indietro.

Immagino che i tifosi della Roma vogliano sapere se alla fine della stagione segnerai più gol tu oppure Lautaro Martínez.

"Direi io, ma non sono concentrato soltanto sui gol. Voglio aiutare questa squadra e questo club. Per me non è soltanto una questione di segnare. È molto facile parlare dei gol realizzati, ma un calciatore può fare molto altro per aiutare la squadra".

Che cosa ha Lautaro Martínez che tu non hai? Oppure che cosa hai tu che lui non ha?

"Penso sia un ottimo giocatore, molto forte. Ha segnato tantissimi gol con l'Inter e ha disputato molte partite nel campionato italiano. Direi quindi che la differenza principale è l'esperienza".