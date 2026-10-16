Le ultimissime da Appiano Gentile con l'inviato di FcInterNews, Simone Togna, dopo la conferenza stampa di Cristian Chivu che perde per infortunio anche Pavard alla vigilia della sfida contro il Bologna. Qualche dubbio di formazione per Chivu alla presa comunque con diversi infortuni.

Sezione: Copertina / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 15:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.