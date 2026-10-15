Marco Libra, centrocampista italo-venezuelano classe 2008, ha trovato in questo avvio di stagione le prime due presenze con la prima squadra del Bologna. Intervistato da Radio Nettuno Bologna Uno, il calciatore si proietta anche verso la sfida contro il Bologna: "Siamo sereni e tranquilli, sappiamo che sarà dura ma veniamo da una vittoria e le sensazioni sono buone. Il gruppo sta bene e siamo concentrati. Penso che faremo una buona prestazione".