Parlando ai microfoni di Radio Laziale, l'ex centrocampista biancoceleste Alessandro Murgia ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla partita Lazio-Inter del 2018, lo storico 'spareggio' per la qualificazione Champions League terminato 2-3 a favore dei nerazzurri, vittoria che segnò l'inizio della nuova era Inter. Quel match in casa laziale è ricordato soprattutto per il calcio di rigore causato da Stefan de Vrij, prossimo a sbarcare a Milano. Murgia si è espresso così sul match e sul suo vecchio compagno di squadra: "Quella con l'Inter molto probabilmente fu una delle partite migliori che posso aver fatto con la Lazio nel contesto di tutta la partita, al di là del gol con la Juve e del primo gol col Torino".

Murgia ha belle parole per il giocatore ora al Panathinaikos: "Per quanto riguarda De Vrij io posso dire soltanto delle parole belle su di lui perché è un professionista esemplare. Si è sempre comportato al meglio delle sue possibilità. In quel momento probabilmente non era facile per lui e per tutto il contesto, io poi avevo vent'anni, pensavo solo ad allenarmi, ad andare forte e a sfruttare ogni singolo allenamento, ogni singolo minuto quindi non posso dire precisamente cosa è successo nel dettaglio ma posso dirti che Stefan è un professionista esemplare e per la Lazio e il popolo laziale ha sempre dato tutto, ha giocato in condizioni fisiche non ottimali ed è un giocatore che non molla mai".