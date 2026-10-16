Dopo i tanti anni al Real Madrid, Dani Carvajal ricomincia dal Getafe. L'esperto terzino spagnolo si è presentato quest'oggi come nuovo giocatore degli Azulones spiegando i motivi della sua scelta: "La prima cosa che voglio dire è che sono molto felice di essere qui oggi. Sono grato alla dirigenza e al presidente per l'offerta; credo che il sentimento fosse reciproco, ed è per questo che sono qui come giocatore del Getafe. Per chiarire, quando il mio contratto con il Real Madrid è terminato, la mia idea era quella di cercare un cambio di scenario, andare in un paese più esotico o in altri campionati, per fare nuove esperienze. Ma le condizioni ideali non si sono presentate e, alla fine, la mia vita è il calcio. Sono appassionato di questo sport; sono motivato a competere e a essere coinvolto, ancor di più dopo questi ultimi due anni di infortuni in cui non sono riuscito ad avere la costanza che avrei voluto. Non vedevo l'ora di tornare a quel livello di prestazioni. Quando è arrivata l'offerta del Getafe, soddisfaceva tutti i requisiti che io e la mia famiglia stavamo cercando, quindi è stata una decisione molto facile. Per quanto riguarda la clausola rescissoria, no; l'idea è di rimanere per tutta la stagione. Non abbiamo la possibilità di andarcene in inverno a meno che qualcuno non paghi 50 milioni".

Champions? Prima la famiglia

Eppure, per Carvajal le opportunità per rimanere nel giro delle grandi d'Europa ci sono state e lo conferma il diretto interessato: "Ho ricevuto offerte da top club europei, per giocare in Champions League, ad esempio. Ma oggi, a 34 anni, la mia priorità sono mia moglie e i miei figli. Se le condizioni non fossero state giuste, non avrei pensato che sarebbero state adatte alla felicità mia e della mia famiglia. Ognuno sa cosa ha a casa e cosa lo motiva in ogni progetto. Questo mi ha motivato moltissimo. È chiaro che non sono venuto qui per il contratto più ricco della mia vita; entrambi ci siamo impegnati. Per me, raggiungere un accordo è stato molto semplice perché tutte le condizioni erano a nostro favore e il Getafe le ha soddisfatte. Quello che voglio è competere. Voglio che il Getafe, con le competizioni europee e la ristrutturazione dello stadio, sia un progetto che si adatti perfettamente a me, e non credo che nessuno dubiti minimamente del mio impegno".