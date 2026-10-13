C'è una caratteristica in particolare che Gian Piero Gasperini ruberebbe a José Mourinho, domani suo avversario nel match che metterà di fronte la Roma al Real Madrid per la seconda giornata della League Phase di Champions. "Gli invidio tante cose, ma soprattutto la capacità di farsi comprare giocatori a cifre importanti. Il Real Madrid ha pagato Diomande 140 milioni di euro, bravissimo José, grande - ha detto ridendo Gasp a Sky Sport -. A parte gli scherzi, José è bravissimo per i risultati che ha ottenuto ovunque sia stato nel corso della sua carriera. Però quella del farsi comprare i giocatori è una bella capacità".
Sezione: Il resto della A / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 16:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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