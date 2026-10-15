Si sono concluse le due gare europee della serata con protagoniste le formazioni italiane. La Juventus riesce a ribaltare il Celta Vigo e a imporsi per 2-1. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Alvarez, nella ripresa arrivano i gol di Woltemade e infine quello di Kolo Muani in pieno recupero. La formazione di Luciano Spalletti resta quindi a punteggio pieno con 6 punti nella League Phase di Europa League.

In Conference League l’Atalanta batte invece per 3-1 il Pafos. Apre le marcature Elmas al primo minuto di gioco, poi il raddoppio firmato da Raspadori su rigore al 18’. Scamacca nel finale di primo tempo firma il tris. Il gol della bandiera degli ospiti arriva all’88’ a firma di Biel. Primi tre punti per la Dea alla prima gara nella League Phase della competizione.