Il suo primo gol con la maglia del Bologna è valso ai rossoblu la prima vittoria in campionato in casa del Lecce. Ora Jay Enem, attaccante neerlandese della formazione di Raffaele Palladino racconta le emozioni vissute in un'intervista al sito Zerocinquantuno.it: "Sono tanto felice, soprattutto perché so di aver aiutato concretamente la squadra a vincere. Ma resto coi piedi per terra, in fin dei conti sono un centravanti e ho solo fatto il mio dovere: segnare".

Quanto è stata importante per tutto l’ambiente la vittoria di domenica, visto il difficile inizio di campionato?

"È stata una notevole iniezione di entusiasmo, utile ad aumentare la consapevolezza del nostro valore e a darci ancora più spinta nel lavoro quotidiano. Adesso bisogna continuare così e andare sempre alla caccia di altri punti pesanti".

Secondo te cosa non ha funzionato con Tedesco? E adesso cos’è cambiato e come vanno le cose con Palladino?

"Su Tedesco preferisco non esprimermi, visto che sono arrivato qui a campionato già iniziato e ho lavorato pochissimo con lui. Di Palladino posso intanto dire che ci fa lavorare duramente, con allenamenti davvero intensi (sorride, ndr), e che il suo calcio molto diretto e verticale mi piace".

Un messaggio ai tifosi rossoblù in vista del big match contro l’Inter.

"Li aspettiamo sabato pomeriggio al Dall’Ara, speriamo che riempiano lo stadio e ci sostengano come al solito dall’inizio alla fine: faremo di tutto per renderli felici, nonostante il valore degli avversari".

Potrebbe essere la tua prima gara da titolare col Bologna, per giunta in casa…

"Questo lo sa solo il mister, va chiesto a lui (ride, ndr). Vediamo, io devo solo pensare ad allenarmi bene e a farmi trovare pronto, proprio come a Lecce".