"Abbiamo il problema di Lautaro, che abbiamo scoperto post-gara. Starà fuori". Nella prima risposta in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, Cristian Chivu ha parlato subito dell'infortunio del capitano nerazzurro.
"Io non sono un medico, mi è stato detto che i tempi sono quelli: si parla del suo rientro dopo la sosta", ha poi aggiunto confermando il rientro del numero 10 argentino dopo la sosta nazionali. Chivu chiama all'appello gli altri senatori per il ciclo di partite. "Noi non dobbiamo chiedere gli straordinari agli altri, ma fare quello che abbiamo sempre fatto con e senza Lautaro. Ognuno deve mostrare leadership e migliorare le nostre ambizioni", le parole di Chivu.
Ma si è parlato inevitabilmente anche di un altro Martinez in conferenza. "Deve continuare a giocare in porta? Provedel ha la mia considerazione, la mia stima, lo reputo un portiere che ci darà una mano importante", la risposta di Chivu che lascia aperto il ballottaggio tra i pali. Da capire se l'ex Lazio esordirà dal 1' o se lo spagnolo sarà riconfermato dopo l'errore contro il Club Brugge.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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