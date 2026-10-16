Se non ci fosse stato l'infortunio di Lautaro Martinez, probabilmente a Bologna non sarebbe partito titolare Marcus Thuram. Che invece verrà probabilmente lanciato dal 1' al Dall'Ara, ma dovrà comunque essere gestito, come riporta oggi Tuttosport.

Il francese punta ad essere titolare in Emilia, mentre sempre nel reparto offensivo dovrebbe andare in panchina Mosconi, "prestato" dall'U23. "Chivu - si legge ancora sul quotidiano - dovrà prestare attenzione a non sovraccaricare chi ha giocato le ultime due sfide, ossia Bisseck, Diouf, Calhanoglu e Dimarco, pensando però pure alle condizioni di Akanji, apparso lontano dal top della forma in Champions. In porta dovrebbe essere confermato Martinez, con Provedel però pronto all’esordio con lo Shakhtar Donetsk".

Sezione: Rassegna / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 11:16
Autore: Antonio Di Chiara
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