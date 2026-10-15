Contrariamente a quanto era emerso nelle scorse ore, Carlos Augusto si è allenato regolarmente in gruppo oggi, nella seduta andata in scena a due giorni da Bologna-Inter. Il brasiliano, per la cronaca, era rimasto per tutto il tempo in panchina in occasione del match di Champions League contro il Brugge di martedì scorso per un problemino fisico. Evidentemente già superato, come si può notare dalle foto e dai video girati alla Pinetina che lo ritraggono in campo assieme ai compagni.

Keep pushing https://t.co/fwWgZmLvLi — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 15, 2026