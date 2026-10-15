Contrariamente a quanto era emerso nelle scorse ore, Carlos Augusto si è allenato regolarmente in gruppo oggi, nella seduta andata in scena a due giorni da Bologna-Inter. Il brasiliano, per la cronaca, era rimasto per tutto il tempo in panchina in occasione del match di Champions League contro il Brugge di martedì scorso per un problemino fisico. Evidentemente già superato, come si può notare dalle foto e dai video girati alla Pinetina che lo ritraggono in campo assieme ai compagni. 

Sezione: Focus / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 17:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.