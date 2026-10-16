Nel corso della chiacchierata con Luca Toni nell'ambito della nuova puntata di 'Fenomeni' per Prime Sports, Douglas Maicon ha rivelato un retroscena a proposito dell'addio di José Mourinho all'Inter: "Lui aveva firmato col Real Madrid a gennaio. Come lo so? Perché mi voleva portare con sé... Non abbiamo detto niente a nessuno, la cosa è rimasta nostra. Stavo tornando a casa, stavo per passare il pedaggio quando mi chiama e mi disse di tornare ad Appiano Gentile perché doveva parlarmi. Tornai da lui e lui mi disse chiaramente: 'Vado a Madrid, vieni con me'. Io gli risposi: 'Prima vinciamo, poi vediamo...'.

Il Colosso ha anche aggiunto a proposito della finale di Champions: "La vigilia prevede la rifinitura nello stadio dove giochi. Ma noi non andammo mai al Bernabeu, ci allenammo al centro sportivo di Valdebebas. Aveva programmato tutto, una roba paurosa. Alla fine è successo tutto quello che aveva programmato, è un mago". Maicon ricorda un'altra telefonata con Mourinho: "C'era la partita tra Inter e Juventus, eravamo in Nazionale io e Adriano. Mi chiamò, mi chiese come stava e poi mi disse: 'Si deve allenare bene perché giocheranno lui e Zlatan Ibrahimovic davanti. Diglielo'. Quando glielo dissi mi rispose: 'Ma va, non succederà mai...'. Ma alla fine giocò lui".