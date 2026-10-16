"Siamo davanti a un calendario assurdo, mi meraviglia che l'Assocalciatori non dica nulla". Lo ha detto, ieri sera Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria in Conference League sul Pafos, proseguendo una crociata che porta avanti da tempo.

Parole cui Umberto Calcagno, presidente dell''AIC, ha voluto replicare parlando con Tuttomercatoweb.com: "In realtà, noi denunciamo da anni questo affollamento dei calendari e il rischio di infortuni, soprattutto per i top player. La verità è che AIC e Serie A possono fare poco, se non allearsi nella causa contro la FIFA, come abbiamo già fatto. Più di quello cosa possiamo fare? Abbiamo avuto il coraggio di farlo, e direi anche in tempi non sospetti, insieme a FIFPro e agli altri grandi sindacati internazionali. Oggi abbiamo un protocollo di intesa che ci lascia ben sperare, nel quale la FIFA si è impegnata a non apportare nuove modifiche al calendario internazionale senza una consultazione con la FIFPro. Quantomeno abbiamo bloccato nuove fughe in avanti".