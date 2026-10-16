Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, Chivu ha parlato anche di Bonny. L'attaccante ivoriano, reduce dal gol contro il Club Brugge in Champions League, è in lotta per una maglia da titolare con Esposito per affiancare Thuram dal 1'.

L'ex Parma può sfruttare l'assenza di Lautaro per trovare più spazio. Fin qui Bonny è sempre stato utilizzato a gara in corso e ha mostrato segnali incoraggianti che fanno ben sperare. A confermarlo è stato anche Chivu che ha speso belle parole per lui.

"Mi ha impressionato in questo avvio di stagione, e lo ha dimostrato sempre quando è entrato. Abbiamo un grande attaccante a disposizione, sappiamo quanto vale. Sa che arriverà il suo momento per giocare dall'inizio, intanto noi siamo stracontenti di quello che fa per la squadra nei finali di gara. Siamo molto contenti di ciò che sta facendo", le sue parole su Bonny.