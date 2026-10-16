Prosegue il lavoro della Lega Serie A sul fronte dei diritti tv internazionali. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si è ridotta a due la rosa dei fondi d'investimento candidati alla gestione dei diritti esteri: in corsa rimangono Avenue Capital e la cordata Nextalia-Carlyle, mentre sono usciti di scena il fondo Oaktree attuale proprietario dell’Inter, Bain Capital legato alla proprietà dell’Atalanta, Bright Path e Fsi. L'obiettivo della Lega è quello di portare i ricavi dai 250 milioni annui attuali a 500 milioni.