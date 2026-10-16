Mancano ormai pochissime ore all'incontro tra Bologna e Inter, pronte a sfidarsi in occasione della 7ª giornata di Serie A. In quello che storicamente si è rivelato un terreno avaro di soddisfazioni, i nerazzurri dovranno cercare di ristabilire il buon umore a seguito della roboante e sorprendente sconfitta casalinga contro il Club Brugge. A livello prettamente statistico, i più recenti precedenti tra rossoblù e milanesi evidenziano un pressoché perfetto equilibrio a livello di risultati: come sottolineato dai dati OPTA, nelle ultime nove sfide sul terreno felsineo il tabellino recita tre vittorie per parte più tre pareggi (di cui l'ultimo precedente in occasione dell'ultima giornata della scorsa stagione).
Sezione: Stats / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 22:38
Autore: Carlo Alberto Gamba
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