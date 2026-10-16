Il Corriere dello Sport riporta oggi quelle che sono le ultime novità di formazione per quel che riguarda il Bologna che potrebbe scendere in campo contro l'Inter domani pomeriggio. I felsinei hanno recuperato Jens Odgaard, fondamentale pedina tattica tra centrocampo e attacco: dovrebbe partire già dall'inizio al Dall'Ara. Recuperati anche Mbangula e Theate, li unici indisponibili restano Orsolini e Holm.

Ballottaggio tra i pali con Pessina e Skorupski che si contendono un posto. A centrocampo Ferguson sarà titolare per la settima volta consecutiva, poi corsa a tre fra Pobega, El Azzouzi e Moro.