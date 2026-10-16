L'Inter ha raggiunto da qualche minuto la stazione di Rho-Fiera, da dove si recherà in treno a Bologna in vista della partita di domani sera contro la formazione di Raffaele Palladino. Tra un Marcus Thuram accompagnato dal fedelissimo cuscino e un Henrikh Mkhitaryan che concede qualche secondo ad una fan per autografarle una maglietta, volti nel complesso sereni quelli del giocatori appena scesi dal pullman. Ecco le immagini nel video del nostro inviato Simone Togna. 

VIDEO - Verso Bologna-Inter, l'arrivo della squadra a Rho-Fiera
Sezione: Copertina / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 17:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.