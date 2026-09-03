Nell'articolo in cui si spiegano i motivi dietro al divorzio tra l'Inter e Piero Ausilio, che si sono detti addio per divergenze rispetto al rinnovo di contratto, i colleghi di Tuttosport si sono chiesti se il club nerazzurro resterà con questa nuova impostazione dirigenziale o la promozione di Dario Baccin a diesse sarà solamente la prima mossa di un processo che prevede magari l'inserimento di un "Head of football", forse straniero, che faccia da collante fra il presidente Beppe Marotta e l'area tecnica.

Quanto ad Ausilio, il suo futuro potrebbe parlare inglese: in passato - ricorda il quotidiano torinese - c'erano stati degli interessamenti, in particolare del Tottenham, club nel quale da sei mesi è approdato Roberto De Zerbi, tecnico legato da una profonda amicizia proprio all'ex diesse. Oggi, intanto, Ausilio saluterà la squadra ad Appiano Gentile, mentre sabato alla gara di San Siro tra l'Inter e il Napoli.