Visita speciale ieri pomeriggio ad Appiano Gentile. L’Inter Training Center ha accolto Franco Colapinto, pilota argentino di Formula 1 della Alpine e grande appassionato di calcio che si trova in Italia in vista del Gp di Monza.

Colapinto, protagonista nel circus dal 2024, ha incontrato la squadra nerazzurra e condiviso un momento particolare con il capitano Lautaro Martínez, suo connazionale. Una visita che ha unito così due grandi passioni dello sport argentino: Formula 1 e calcio.