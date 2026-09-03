Visita speciale ieri pomeriggio ad Appiano Gentile. L’Inter Training Center ha accolto Franco Colapinto, pilota argentino di Formula 1 della Alpine e grande appassionato di calcio che si trova in Italia in vista del Gp di Monza.

Colapinto, protagonista nel circus dal 2024, ha incontrato la squadra nerazzurra e condiviso un momento particolare con il capitano Lautaro Martínez, suo connazionale. Una visita che ha unito così due grandi passioni dello sport argentino: Formula 1 e calcio.

Sezione: News / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 15:27
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.