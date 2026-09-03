Dario Baccin è diventato ieri il nuovo direttore sportivo dell'Inter, ereditando il ruolo dal suo maestro, Piero Ausilio, a 16 anni dal conseguimento del diploma a pieni voti in materia a Coverciano. Come ricorda il Corriere dello Sport, Baccin, proveniente da famiglia rigorosamente nerazzurra, è approdato nel club milanese nel 2017, occupando il ruolo di vice ds, dopo aver avuto due esperienze dirigenziali tra Siena, per un breve periodo, e soprattutto Palermo, voluto fortemente dal mentore Giorgio Perinetti.

All'Inter si è occupato di scouting, soprattutto in Sudamerica, poi è diventato promotore del progetto Under 23, con cui ha sposato pienamente anche la strategia di Oaktree. Insomma, l'Inter per sostituire uno storico dirigente come Ausilio ha optato per un profilo fatto in casa. Made in Inter.