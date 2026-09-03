Partita molto divertente al Barbera di Palermo (Coppa Italia), dove i rosanero battono 5-2 il Mantova al termine di un confronto che ha regalato tantissimi gol e tante emozioni. Ha aperto le marcature una rete di Strefezza al 9', il raddoppio porta la firma di Palumbo, glaciale dal dischetto. Nella ripresa i lombardi reagiscono e trovano due reti nel giro di tre minuti, a cavallo tra il 52' e il 55': Ruocco e Kouda pareggiano i conti.

Nel finale si aprono gli spazi e diventa decisivo bomber Pohjanpalo, che riporta avanti la truppa di Inzaghi. Che, nel finale, dilaga con Johnsen e ancora Pohjanpalo. Il Palermo si regala la super-sfida con il Bologna agli ottavi di Coppa Italia.