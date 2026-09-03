Mattia Michielan, portiere del Siena cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha parlato al FedelissimoOnline della sua crescita: "All’inizio ero un po’ timoroso della nuova avventura che avrei affrontato. Più che altro per l’impatto col calcio dei grandi. Quello dal settore giovanile è un passo enorme. Tutto sommato sono riuscito a reggere bene, sia in campo che fuori nei rapporti con i miei compagni. Mi sono sempre trovato bene, perciò posso essere solamente contento di aver fatto questo passo".