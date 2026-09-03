Inter club dell'anno, Dimarco giocatore della stagione. E poi tanti altri nerazzurri premiati al Gran Galà del Calcio italiano nelal cerimonia di ieri alla Scala di Milano.

Tanti sorrisi e un grande assente Cristian Chivu. Il premio come miglior allenatore è andato al collega Fabregas: al romeno non è bastato il Double al suo primo "vero" anno da allenatore di Serie A.