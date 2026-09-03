Non c'era assolutamente bisogno di una presentazione, dopo tutto i suei due gol da 6 punti contro Bologna e Genoa sono già il miglior biglietto da visita possibile per Davide Frattesi. Che oggi è stato protagonista a Formello della classica conferenza stampa di introduzione alla stampa nelle vesti di nuovo calciatore della Lazio. Tra i vari argomenti, ovviamente anche il tema Inter è emerso con consistenza: "L'ultimo anno sono stato male anche di testa. Me lo diceva la mia ragazza, i soldi non sono fondamentali, le cose importanti sono altre. Da quando è morta nonna sentivo il bisogno di tornare a casa. Dei soldi non ci faccio nulla, voglio stare di più con la famiglia e gli amici. Anche se è difficile, voglio godermi la vita un po' di più, sono andato via a 16 anni, tante cose le ho perse. Se si può recuperare un po' ben venga".

Cosa non ha funzionato all'Inter?

"Di base ci sono calciatori forti a centrocampo, ad armi pari non è facilissimo. L'anno scorso venivo da un'operazione per ernia, la testa andava e le gambe no. Per rientrare prima mi sono stirato sull'adduttore, ho iniziato ad allenarmi bene a novembre e dicembre. Lì è tardi vista la concorrenza serrata. Difficile iniziare a dicembre, più che a inizio stagione. A Milano sento di aver lasciato qualcosa di bello anche con i tifosi".